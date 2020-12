Ángel Mena recalca mucho aprendizaje del León previo a la Final de Guard1anes 2020

MÉXICO - El ecuatoriano Ángel Mena, delantero del León del fútbol mexicano, aseveró este viernes que su conjunto ha mostrado mayor madurez para el reto que significa ganar la final del Apertura 2020 a Pumas.



"Hemos sacado cosas positivas de los errores. Todo lo que nos sucedió en esa final nos dejó enseñanzas, hoy somos un equipo más maduro, manejamos mejor los partidos cuando vamos perdiendo. Hemos mejorado mucho", dijo Mena previo al juego de vuelta de la final.



La más reciente ocasión en que León llegó a una final fue en el torneo de Clausura 2019, misma que perdió ante los Tigres; un torneo después, Apertura 2019, terminaron como primer lugar de la fase regular, pero fueron eliminados en cuartos de final.



Después de dichas experiencias, Ángel Mena subrayó que ya es tiempo de que León consolide ese trabajo con un campeonato de liga.



"No existe presión, llegar a una final significa que puedes ganar o perder, pero sí sabemos que ya llevamos dos años muy buenos de trabajo; consideramos que nos lo merecemos y que es el momento para consagrar con un título todo ese camino", sentenció.



En el duelo de ida de la final del Apertura 2020, realizado el pasado jueves en el estadio Olímpico de la Ciudad de México, León logró empatar 1-1 con los Pumas con gol de último minuto del argentino Emmanuel Gigliotti.



Para el partido de vuelta de este domingo en León, Mena señaló lo importante que será para su equipo tener calma para llevarse la victoria.



"Debemos tener tranquilidad. Lo hemos demostrado durante el torneo, no desesperarnos cuando vamos perdiendo. Ya nos tocó demostrar que tenemos con qué levantarnos como lo hicimos en la ida ante Pumas".



El playera número 13 del León prefirió no señalar al León como favorito para llevarse el título, a pesar de que los llamados Panzas verdes terminaron en el primer lugar del torneo regular, en el que Pumas fue segundo.



"No hay favoritos en una final. Sabemos que enfrentamos a un rival que tiene la moral muy alta, pero tenemos una gran motivación y ganas por ganar la final. Es lo que buscábamos, llegar hasta aquí para lograr el objetivo que es el título para León".



León busca obtener el octavo campeonato de liga en su historia para colocarse como el cuarto equipo más ganador en México, junto a Cruz Azul.