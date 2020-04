Ángel Mena comparte su dolor tras la pérdida de su primo, quien perdió la vida al parecer por causa del coronavirus

ECUADOR - En el mundo del deporte los atletas también han sufrido la pérdida de algunos de sus allegados por la pandemia del coronavirus, ahora el ecuatoriano Ángel Mena tuvo que anunciar el fallecimiento de su primo, quien perdió la vida al parecer a causa del virus en Ecuador.

Ecuador se convirtió en uno de los países latinoamericanos más afectados por la propagación del virus al tener más de 3 mil infectados y 191 fallecimientos, debido a que es una nación que carece de recursos y no cuenta con la ayuda necesaria para poder contrarrestar la problemática.

El jugador señaló que su primo falleció hace menos de dos semanas y destacó que aún desconoce el motivo del fallecimiento, pero todo parece indicar que murió a causa del virus, aunque nunca fue sometido a la prueba para asegurar si era portador o no.

“Un primo por parte de la familia de mi padre, a ciencia cierta no sabemos si fue por el tema del virus o no, pero él perdió la vida y es lo único que puedo decir, no estamos seguros tampoco si realmente fue eso”, destacó.