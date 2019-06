Andy Ruiz visitará a AMLO la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO.- Andy Ruiz aceptó reunirse con Andrés Manuel López Obrador la próxima semana en la Ciudad de México, informó Miguel Torruco, presidente de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox).

Desde que ganó Andy el señor presidente me dijo: ‘qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer’. En la semana me citó, hablé con él y me dijo: ‘quiero que lo busques y lo traigas, porque quiero felicitarlo personalmente, es un gran logro para el boxeo mexicano”, relató.