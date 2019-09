Andy Ruiz respondió a comentarios de Tyson Fury

Andy Ruiz contestó a las declaraciones de Tyson Fury, pugilista que aseguró que de enfrentarse, vencería fácil al actual campeón de peso completo, incluso con una mano en la espalda.

Después de la victoria del británico ante Otto Wallin por decisión unánime ayer por la noche, el boxeador de origen mexicano se pronunció en su cuenta de Twitter.

"Después de ver la actuación de esta noche, no hay forma en que él me gane, incluso con una mano atada a la espalda", aseguró.

A pesar de haberse alzado con la victoria, Fury terminó golpeado, no mostró su mejor versión, y estuvo cerca de irse a la lona en el séptimo round.

Ruiz se dijo molesto con el inglés, que ha portado símbolos de nuestro país como la bandera, una máscara de lucha libre, e incluso gritando “viva México”, pues lo consideró una ofensa.

“Es tonto… está hablando m**rda. ¿Representa a México cuando no es mexicano? Él es británico. Es muy tonto, representa a tu país, representa a tu propio país. No deberías de representar a otro país del que no estás ni cerca”, expresó.

Fury quiso aprovechar la falta de aztecas en el ring en Las Vegas para tomar la fecha, mencionando que desea conquistar aficionados tricolores por considerarlos los más fieles del boxeo.

Por su parte, Ruiz se encuentra en preparación para medirse de nueva cuenta a Anthony Joshua en noviembre, en Arabia Saudita.

Con información de Mediotiempo y Milenio.