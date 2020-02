Andy Ruiz habla por primera vez de su derrota contra Anthony Joshua

ESTADOS UNIDOS – El pugilista mexicano, Andy Ruiz Jr. habló por primera vez después de su derrota en la revancha contra Anthony Joshua, que se celebró en diciembre del año pasado y donde perdió los campeonatos pesado de la OMB, AMB Y FIB.

Ruiz Jr. había pasado a la historia del boxeo al convertirse en el primer mexicano en conseguir un cinturón mundial en la categoría pesado, después de vencer sorpresivamente al británico Anthony Joshua en junio del año pasado, donde ganó por nocaut en el séptimo asalto.

Sin embargo, esa victoria fue el principio del caos que se aproximaba para Ruiz en su preparación para la revancha, donde la fama y la fortuna fueron la distracción más llamativa para el peleador, motivo por el cual no llegó al 100 por ciento a su compromiso.

Su ex entrenador Manny Robles fue el primero que dio su testimonio sobre el campamento que llevó Andy, afirmando que nunca tomó en serio los entrenamientos, no se comprometió en ningún momento, las comidas y fiestas fueron su Kryptonita.

Ruiz reconoció y no desmintió las declaraciones de Robles, señalando que todo lo que había hablado era verdad y que el no tuvo la culpa de nada durante el tiempo que estuvieron trabajando juntos para el combate.

“No creo que él Manny Robles haya sido responsable. Él dijo lo que realmente ocurrió. Yo no estaba escuchando, no estaba entrenando duro. Y es exactamente lo que le dije a todos. Sé que cuando regrese, entrenaré duro, me voy a partir el lomo. Y voy a recuperar mis títulos”, afirmó.