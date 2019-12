Andy Ruiz asegura que la presión será para Anthony Joshua: "Yo ya conseguí mi sueño"

A pocos días de enfrentar a Anthony Joshua por segunda vez, Andy Ruiz no siente presión y por el contrario, le pasó 'la bolita' a su rival, aunque esto no significa que no tiene deseos de formar un legado ganando nuevamente.

Tenemos que ver cómo está porque toda la presión es para él. Yo no tengo presión porque ya conseguí mi sueño. Pero por supuesto que quiero más. Quiero el legado de Andy Ruiz Jr.", expresó el púgil mexicano en conferencia de prensa.

El campeón se dijo contento de estar en Medio Oriente, pese a la polémica que se generó sobre la elección de la sede para la revancha.

“Me siento realmente bien, como en casa. Todos me han tratado con cariño y estoy disfrutando especialmente de la comida tan buena que tienen en este país”, aseguró Ruiz.

El título unificado de los pesos pesados de la AMB, OMB, FIB y OIB, que actualmente es propiedad del boxeador azteca, se pondrá en juego este sábado 7 de diciembre en Diriyah, Arabia Saudita.

Cabe recordar la sorpresa que supuso la victoria de Ruiz el pasado mes de junio en Nueva York, al propinarle la primera derrota en la carrera de Joshua.