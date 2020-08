Andy Murray gana el primer partido en 9 meses; regreso del tenis masculino

NUEVA YORK (AP) - Andy Murray usó una máscara consciente del coronavirus en su camino hacia el inusual escenario sin espectadores y evitó los apretones de manos cuando se fue. En el medio, el tres veces campeón de Grand Slam ofreció su mezcla habitual de empujones y murmuraciones.

El primer partido de Murray en nueve meses, cuando reanuda su ascenso de dos operaciones de cadera, se produjo en el primer torneo ATP para cualquiera en cinco meses, una victoria por 7-6 (6), 6-3, 6-1 sobre Frances Tiafoe en el Western. & Southern Open el sábado.

"Físicamente, pensé que lo hice bastante bien", dijo Murray, quien ganó Wimbledon dos veces y el US Open en 2012. "Me moví tal vez mejor de lo que esperaba".

La gira de tenis masculino había sido suspendida desde marzo debido a la pandemia de coronavirus; la reanudación se produjo en un evento en cancha dura que se mudó desde su casa en Ohio al sitio del US Open, que comienza el 31 de agosto.

Murray pasó a una prueba de segunda ronda contra el sembrado No. 5 Alexander Zverev. Otros hombres que avanzaron el sábado fueron el No. 15 Felix Auger-Aliassime, el dos veces subcampeón de Grand Slam Kevin Anderson, Taylor Fritz y Reilly Opelka. Marin Cilic, el campeón del US Open 2014, tenía programado enfrentarse a Denis Shapovalov por la noche.

"No tener sonido durante todo el partido, fue realmente extraño", dijo Auger-Aliassime, el primer ganador de un partido ATP desde marzo, 6-4, 6-1 contra Nikoloz Basilashvili. "Obviamente, estamos acostumbrados a eso en la práctica, pero ahora es un partido importante, es un Masters 1000, y no tener a nadie, no tener público, se siente extraño".

La gira femenina regresó a principios de este mes, y entre los resultados de la primera ronda del sábado estuvo la victoria por 6-1, 6-3 de la cabeza de serie No. 13 Maria Sakkari sobre Coco Gauff de 16 años, mientras que la No. 9 Elena Rybakina fue eliminada por Ekaterina Alexandrova. 7-5, 7-6 (6). La dos veces campeona del Abierto de Australia, Victoria Azarenka, derrotó a la No. 15 Donna Vekic para su primera victoria en la gira en un año, mientras que Venus Williams se enfrentó a Dayana Yastremska por la noche.

Murray se sometió a una cirugía en la cadera en enero de 2018, y nuevamente en enero de 2019, y aunque volvió a la acción el año pasado, un problema pélvico le impidió jugar a principios de 2020.

Hubo tramos contra Tiafoe en los que el ex hombre No. 1 del ranking parecía como si nunca se hubiera ido, incluso cuando Murray borró un hoyo de 5-2 en el desempate para tomar seis de los últimos siete puntos de ese set, coronado por una desventaja. tiro de derecha desde la línea.