André-Pierre Gignac dio su versión de los hechos tras críticas en Veracruz

MONTERREY, Nuevo León.- André-Pierre Gignac rompió el silencio tras las críticas que recibió por la actitud que tanto él como Tigres tuvieron hacia la protesta de Veracruz, en el partido que disputaron el viernes pasado.

Lamentó el momento difícil por el que atraviesan sus colegas y amigos de Tiburones Rojos, argumentó un error y falta de comunicación, además de que aseguró que la “regó” al momento de anotar su gol, pues su intención era sacarla de la cancha para el posterior saque de meta.

Una vida llena de acciones deben de hablar más fuerte sobre mi persona que un hecho basado en un lamentable mal entendido. Una disculpa a todos los niños y aficionados apasionados que viven por el fútbol y vieron lo que pasó el viernes pasado. Ustedes esperan ver un partido de futbol y sin lugar a duda este partido nos deja un trago amargo a todos. No hay que perder de vista el verdadero fondo del problema”, manifestó.

El delantero francés aseguró que lo importante es enfocarse en la raíz de las dificultades que se viven en el balompié azteca, para poder ‘alcanzar y detonar el verdadero potencial y alto nivel de su talento’.

“Yo no me voy a ningún lado. De los errores se aprende y esta no es la excepción. Saldremos más grandes del otro lado. Voy a seguir redoblando mi esfuerzo por ser mejor persona”, concluyó Gignac.