André-Pierre Gignac da victoria a Tigres 1-0 sobre Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.-El ariete francés André-Pierre Gignac necesitó de una sola llegada para convertirse el domingo en el máximo anotador en la historia de los Tigres, que vencieron 1-0 a los Pumas en su duelo de la 3ra jornada del Apertura mexicano.

Con un soberbio cabezazo Gignac mandó a las redes un centro a los 88 minutos, con lo que acabó un ayuno sin anotar en el campeonato y celebró su 105to tanto para ser el máximo anotador en solitario en la historia del equipo norteño.

Los Tigres ascendieron a la quinta posición con seis unidades, misma cantidad que suman los Pumas un escalón arriba por mejor diferencia de goles.

La oportunidad con la que los Tigres se impusieron fue la única clara que tuvo Gignac, quien así rompió el empate que prevalecía desde el torneo pasado con Tomás Boy, un símbolo de los Tigres en la década de los 1980.

En una incursión al área, el ariete paraguayo de los Pumas, Carlos González, sacó un disparo que pegó en el brazo del zaguero Hugo Ayala cuando estaba cayendo, sin embargo, el árbitro José Alfredo Peñaloza no valoró que la acción ameritaba una revisión en el videoarbitraje (VAR) para saber si ameritaba un penalti cuando corrían los ocho minutos.

La presión del conjunto capitalino no bajó y González volvió a generar peligro cuando recibió una diagonal que remató a puerta, sin embargo, el mediocampista brasileño Rafael Carioca alcanzó a desviar el esférico, que se estrelló en la base del poste a los 18 minutos.

Pumas se complicó el final del trámite luego de sufrir la expulsión del colombiano Jeison Angulo a los 71, después de recibir una segunda tarjeta amarilla por darle un golpe al ecuatoriano Enner Valencia.

En la recta final un descuido defensivo de los capitalinos permitió que Gignac rematara de frente el esférico con un cabezazo, para mandar a las redes una de las escasas opciones que tuvo el equipo.

El ariete francés, considerado uno de los mejores elementos que han llegado al fútbol mexicano, se enroló en 2015 con los Tigres procedente del Olympique de Marsella.

Desde su llegada ha participado en 189 encuentros, en los que ha marcado los 105 goles y ha dado 27 asistencias. Con él como referente, los Tigres han conquistado cuatro de las siete ligas que tienen en su historia.

En Ciudad Juárez, el argentino Mauro Fernández y el chileno Ángelo Sagal marcaron los tantos con que los Bravos sumaron sus primeros puntos en Primera División al vencer 2-0 a Toluca.

Fernández convirtió la primera diana de la franquicia, a la que le abrieron un lugar en la máxima categoría procedente del ascenso, a los 17 minutos. Sagal amplió la delantera a los 49.

Con la conclusión de la tercera jornada Santos marcha con paso perfecto y nueve puntos, le siguen Querétaro y América con siete; Pumas, Tigres y Atlas llevan seis; Necaxa, León, Tijuana y Guadalajara tienen cuatro; San Luis, Monterrey, Morelia y Juárez cuentan con tres; Cruz Azul lleva dos; Puebla, Pachuca, Toluca y Veracruz tienen uno.

La cuarta jornada arranca el viernes 9 de agosto con los duelos Morelia vs. Monterrey, Veracruz vs. Atlas y Tijuana vs. Pumas; el sábado 10 de agosto jugarán Querétaro vs. Pachuca, Cruz Azul vs. Juárez, Tigres vs. Necaxa y Guadalajara vs. San Luis; la jornada concluye el domingo 11 de agosto con los duelos Toluca vs. América y Santos vs. Puebla. Descansa León.