Ana Guevara revienta a la selección mexicana: "el futbol es nulo, en otros deportes si ganamos"

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana quedó eliminada en primera ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022, lo que no ocurría desde 1978, y una de las opiniones que se unió a la lluvia de críticas fue la de Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade y, aprovechó los reflectores, para lanzar un dardo al equipo nacional.

Guevara hizo referencia que en las últimas semanas ha habido deportistas nacionales que lograron sobresalir en competencias internacionales; sin embargo, no se llevaron los reflectores como lo ocurrido en el Mundial, la competencia futbolística que tan esperada cada cuatro años.

Se habla en estos días de futbol, lo que cuesta e implica el resultado de la Selección en este Mundial. Debemos ser empáticos porque somos México, pero hay una gran diferencia porque aquí hay atletas que ganan”, lanzó la exatleta.

El futbol es nulo: Ana Guevara revienta a la selección

Entre los logros a los que Guevara hizo referencia están las medallas de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se realizó en Guadalajara. Carlos Sansores, Daniela Souza y Leslie Soltero fueron los que pudieron escalar a lo más alto del podio; además, comparó dichas hazañas por el objetivo del futbol nacional que es pasar al quinto partido.

Históricamente hay un sueño dorado de llegar a un quinto partido, pero ese quinto partido no significa nada. Aquí tenemos atletas que están dentro del top 10 del mundo, tenemos hasta ranking uno, medallistas mundiales y olímpicos”, recordó la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.



Y no nada más es fue en el Mundial de Qatar, también México no tendrá representación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en categoría varonil ni femenil, al igual que en las Copas de Mundo Sub 23,