Ana Gabriela Guevara dice que no se ha equivocado como directora de Conade

CIUDAD DE MÉXICO-. Varias polémicas ha enfrentado Ana Gabriela Guevara desde que se convirtió en directora de la Conade, pero la exatleta mexicano argumentó que no se ha equivocado como titular de este organismo.

Ante los comentarios negativos, la sonorense afirmó para W Radio que durante su gestión no se ha equivocado e incluso con su labor rescató varios deportes, además de que culpó a medios de comunicación por ir en contra de ella.

"No puedo decir que me he equivocado, porque hemos seguido todos los pasos en este proceso y los números ahí están, no mienten. Hemos rescatado muchos deportes, hemos invertido en otros y la polémica es parte de. Hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos unos han entendido este cambio y otros no.

"Es complicado cuando todos confabulan y van en contra. No se informan de los buenos resultados o de las buenas cosas. Es difícil cuando los medios de comunicación no colaboran en el lado positivo, no se enteran o se publican las cosas positivas. Ya es un ejercicio de ir en contra mía, pero nunca he pensado en demeritar o afectar al deporte", explicó Ana Gabriela Guevara.

Por su parte, atletas mexicanos presentan demandas contra Ana Gabriela Guevara

La semana pasada, el abogado Luis Jiménez declaró en exclusiva para EL UNIVERSAL que Ana Gabriela Guevara y la Conade recibirán hasta 17 demandas por parte de atletas mexicanos de deportes acuáticos.