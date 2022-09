Ana Gabriela Guevara contradice a Marcelo Ebrard: "No habrá Juegos Olímpicos en México", afirma

CIUDAD DE MÉXICO-. El pasado 16 de junio, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, adelantó que el país buscaría ser la sede de unos Juegos Olímpicos, ya sea en 2036 y 2040.

Sin embargo, cuatro meses después de que el canciller de México abrió la posibilidad de que México albergara unas Olimpiadas por segunda vez, Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, declaró que Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta.

"En este momento, hablando con el presidente de México, no estamos levantando la mano para nada. No es de interés de esta administración levantar la mano para un evento de ese calado. Uno de los primeros obstáculos que se tiene es que levantar la mano para pedir sede cuesta mucho, y es uno de los principales obstáculos"

Ana Gabriela Guevara descartó a México como sede para unos próximos Juegos Olímpicos. FOTO: CONADE

"No quiero contradecir al canciller, yo no he hablado con él, no me ha pedido mi opinión, pero bajo la premisa de lo que vivimos en los económico, veo complicado que México pueda ser sede", señaló Ana Gabriela Guevara el pasado jueves, según ESPN.

Ana Gabriela Guevara estalla contra Exatlón México y los atletas que participan

Al mismo tiempo, la ex atleta mexicana y ahora encargada de la CONADE se lanzó contra el exitoso reality show de TV Azteca llamado Exatlón México, además de que mostró su molestia con los deportistas olímpicos que participan.

"Muchos atletas saliendo de ahí eran candidatos a operaciones de carácter quirúrgico urgente, y derivado de un exceso de desgaste dentro de una producción de televisión que no tiene nada de real y deportivo. No podemos negarle esa decisión de participar, pero sí pierden toda garantía dentro de la institución"

"Está claro con todos los deportistas que no hay permisos, que en el momento de solicitar su permiso para entrar al reality es baja total, baja de beca, baja de gastos de seguros médicos, baja de equipo multidisciplinario", mencionó la sonorense.