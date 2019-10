"América es el equipo de mis sueños": Jonathan Dos Santos

LOS ÁNGELES, California.- La posibilidad de ver a los Dos Santos jugar juntos de nuevo es el deseo de la directiva y la afición del América, además de los mismos hermanos, reconoció el menor de la familia, Jonathan.

"Siempre me gustó el hecho de poder jugar con mi hermano en cada equipo al que vaya, siempre lo hemos buscado, pero estoy feliz en el Galaxy; tengo dos años de contrato, me gustaría estar por más tiempo, me hacen sentir importante y es algo que necesitan.

Pero nunca digas nunca, todo puede pasar, el América es el equipo de mis sueños, mi hermano está ahí ahora y nunca sabes qué pueda pasar en el futuro”, manifestó el jugador de 29 años en entrevista con ESPN.

Aunque se dice consciente de que su posición esta cubierta por Guido Rodríguez, y que su mente esta cien por ciento en Los Ángeles, admitió que le gustaría en un futuro ser considerado por las Águilas.

Tengo dos años de contrato, sería un halago que Santiago Baños se comunicara conmigo, pero no creo que me necesiten ahora mismo (en el América), tienen grandes jugadores de mucho nivel y ahora estoy pensando en el presente que es el Galaxy, terminar mi contrato y si se da el caso, poder alargarlo, porque estoy feliz en la ciudad y en el club. Nunca sabes qué te puede deparar el futuro", aseguró.

Por otro lado, al cuestionársele a quien prefería entre su compañero Zlatan Ibrahimovic y su amigo Carlos Vela, Dos Santos no quiso comentar al respecto, pero destacó que cada uno tuvo importantes logros en esta campaña.

"A Zlatan no se le puede comparar con ningún jugador en el mundo, ha hecho mucho. Pero Carlos Vela ha mostrado un nivel superior a todos los demás. Estoy feliz por él, los números ahí están, nosotros tenemos mucha suerte de tener un jugador como Zlatan, que con 38 años, tiene ese nivel, ojala lo podamos tener más tiempo", mencionó Dos Santos.

Además, relató que tiene muy buena comunicación con el futbolista sueco, y destacó todo lo que un jugador como él le da al equipo.

"Mi relación es muy buena, desde el primer momento, ya tenía la suerte de conocerlo por las épocas del Barcelona. Somos muy parecidos, los dos somos bromistas, alegres, él le aporta mucho al equipo tanto dentro como fuera del campo, es un líder nato, no le gusta perder y sabemos que cada entrenamiento tenemos que estar al ciento por ciento o nos llevamos una buena regañada de Zlatan", expresó.