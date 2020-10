Amaury Vergara da crédito en su recuperación del Covid-19 a productos Omnilife

MÉXICO – El propietario de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara, no ocupó de medicamentos para que este pudiera salir vencedor en la batalla contra el Covid-19, pues este le da las gracias a su efectiva rehabilitación a los productos de Omnilife, los cuales tomó para que la enfermedad pudiera salir de su sistema, así lo asegura.

Vergara, quien también es el dueño de Omnilife, aconsejó a todos aquellos vendedores de productos de su marca, que hagan un esfuerzo extra para que intenten convencer a la comunidad que sigan haciendo la compra de estos remedios benéficos para la salud humana, pues asegura que estos ayudarán de una mejor manera combatir la pandemia del Coronavirus.

"Ustedes saben que a mí me dio COVID, lo atravesé y afortunadamente me fue muy bien. Estoy muy agradecido porque estaba muy fortalecido, tomé muchísimo producto (Omnilife), no tomé un solo medicamento para superar la enfermedad. Algo que aprendí es que me dio por algo y una de las lecciones es compartirle a la gente que deje de tener miedo, que confíe en su cuerpo, en su sistema inmunológico, por supuesto que tome el producto (Omnilife)", dijo.