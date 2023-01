Alexis Vega se tatúa el logo del Mundial Qatar 2022 y se burlan de su tatuaje

GUADALAJARA, México-. Alexis Vega fue uno de los futbolistas que representaron a la Selección Mexicana en el pasado Mundial Qatar 2022, quien decidió llevar el recuerdo a su piel con un tatuaje que no fue muy bien calificado en redes sociales.

Luego de que en redes sociales se publicaron algunas imágenes del nuevo tattoo de Alexis Vega, varios usuarios se burlaron del pequeño tatuaje, que simplemente consiste en el logo oficial de la que fue la primera Copa del Mundo para el futbolista de Chivas.

"Además, que me diga quien es su tatuador… para no ir", "Tanto dinero y no pudo pagar un tatuador decente" y "Che tatuaje todo mal hecho jajajaja”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter sobre el nuevo dibujo de Alexis Vega.

Alexis Vega es la representación de todo lo que está mal en el futbolista mexicano. pic.twitter.com/2HCZ04OIHQ — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) January 3, 2023

Cabe señalar que Alexis Vega es uno de los tantos futbolistas que tienen su cuerpo tapizado de tatuajes, pues presume "rayas" desde el cuello hasta sus piernas.

¿Cómo le fue a Alexis Vega en el Mundial Qatar 2022?

Como titular indiscutible con Selección Mexicana en el pasado Mundial Qatar 2022, a Alexis Vega no le fue muy bien en la cancha bajo el mando de Gerardo 'Tata' Martino, ya que en tres partidos no anotó gol ni dio asistencia.