Alexis Canelo cree que Xolos puede acabar con su mal paso

Para Alexis Canelo los Xolos no están tan alejados a salir de su amargura de los últimos torneos.

El delantero siente que, aunque se ha negado la victoria en los tres partidos de este torneo y en los ocho del pasado, el respaldar a una base del plantel y seguir con una línea de funcionamiento, los hará encontrar el camino.

Había comentado el tema de proyecto, de una buena base, sabemos que los procesos no son fáciles, requieren de tiempo, ha venido gente capacitada. Los procesos me han demostrado el futbol que no fáciles”, comentó el delantero que vive su segundo torneo en la frontera.

Comentó que han acertado en ser intensos al momento de ir por la pelota, mantener una presión alta y su gol ante Tigres (el primero que marca en el Estadio Caliente) indica que las conexiones en ataque pueden funcionar.

“Soy un convencido y un amante del futbol que me gusta analizar, más que ganar, hay que saber cómo ganar”, mencionó.

Agradeció la paciencia de los aficionados por apoyar a un equipo que pasa por una racha de seis torneos en fila sin disputar el repechaje.

“Hace tiempo que el equipo no entra a la liguilla y no se le puede dar esa alegría a la gente, decirles que, de este lado hay un compromiso, y me hago cargo de mis palabras, compromiso mío, queremos dar esa alegría a la gente que apoya a pesar de todo, la economía, que nos alientan, que le gusta el futbol”, dijo a manera de mensaje para los seguidores del equipo.