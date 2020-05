Alexa Moreno vivió en shock por decisión de aplazar Tokio 2020

Alexa Moreno supera el shock del aplazamiento de Tokio 2020 y espera aprovechar el año extra para los Olímpicos.

La pandemia del coronavirus que obligó a los organizadores a posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue un shock para la gimnasta mexicana Alexa Moreno, según compartió ella misma durante la conferencia denominada USessions.

Alexa Moreno, quien estudia la carrera de arquitectura en la UVM Mexicali, forma parte del Salón de la Fama clase 2019 de esta institución y es la única mexicana en ganar una medalla en un campeonato del mundo de gimnasia artística.

La gimnasta relató cómo vivió los momentos previos a saber lo que sucedería con los Juegos Olímpicos.

"Al principio no sabíamos qué estaba sucediendo, era mucha incertidumbre, saber si se efectuaban o no las olimpiadas en la misma fecha, qué había pasado con las personas que no habían clasificado", señaló.

Sin embargo, cuando finalmente se enteró de que se había tomado la decisión de cancelarlos, significó un respiro, ya que de ese modo podría hacer un plan de trabajo más detallado.

"Ahora tenemos un año completo para hacer una mejor preparación, para saber cómo vamos a encarar la competencia; puedo hacer más cosas, voy a poder competir en otros torneos, hacer más elementos nuevos, competir para ganar más confianza".

Aun cuando Alexa Moreno es la única gimnasta mexicana en ganar una medalla en un campeonato del mundo, siente que todavía le falta cumplir sueños como deportista.

Yo todavía quiero seguir avanzando y sí, sí tengo más sueños y metas, mi sueño es ser medallista olímpica, no creo que mucha gente difiera de mí, de verdad quiero ir a los Juegos Olímpicos y quedar completamente satisfecha con mi participación, disfrutarlos y decir: estoy contenta con lo que hice", comentó.

En su plática vía online, Alexa Moreno dijo que una deportista a la que admira es María del Rosario Espinoza. La gimnasta señaló que la taekwondoín es una persona muy fuerte, tanto física como mentalmente.

"Es una persona con los pies en la tierra, con una determinación impresionante, es muy perseverante y la verdad es alguien que admiramos los deportistas mexicanos porque es un ejemplo para todos", indicó.

Alexa Moreno, como millones de mexicanos, se encuentra en casa a causa del Covid-19, no sale, no puede hacer gimnasia; pero no se precipita y toma todo con calma, con tranquilidad.

"Hay que tener paciencia y esperar lo mejor; hay que cuidarnos, respetar las normativas que se han establecido. Sí entreno en casa para no perder el ritmo, obviamente no puedo hacer gimnasia en mi casa, no es fácil, pero se hace lo que se puede", relató.