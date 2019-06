CIUDAD DE MÉXICO.- La gimnasta mexicana, Alexa Moreno, se perderá los Juegos Panamericanos de Lima 2019, de acuerdo con un comunicado de la Federación Mexicana de Gimnasia.



Alexa no compitió en la última evaluación que se llevó a cabo el lunes pasado en Querétaro, lo que afectó su sumatoria de puntos de cara a Lima 2019.



Con esto, se cumplen tres ocasiones en los que la gimnasta se pierde la justa panamericana.

Las gimnastas que asistirán a los Juegos son: Ana Paula Gutiérrez Delgado, Paulina Campos Martínez, Nicole Castro Ramos, Elsa García Rodríguez Blancas y Viridiana Sandoval Pérez; las gimnastas reserva son: Victoria Mata Montemayor y Jimena Gutiérrez Delgado.



Luego de darse a conocer la ausencia de Alexa en Lima 2019, el presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia, Gustavo Salazar Ortiz, calificó este hecho de lamentable.

Sin embargo, aseguró que el grupo que asistirá a Lima "buscará hacer un cumplimiento de competencia bueno".



De acuerdo con Salazar, la baja de Alexa se debió a que no participó en la última evaluación que se realizó el pasado lunes en Querétaro.



"Somos los primeros que tenemos la tristeza de que Alexa no vaya a estar en los Panamericanos", dijo el federativo.



Asimismo, Salazar aseguró que como Federación buscarán conseguir buenos números en el Campeonato Mundial de agosto, pues será ahí cuando se puedan conseguir plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.