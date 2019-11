Alexa Moreno: Su camino del "bullying" al PND 2019

MEXICALI, Baja California.- ¿Recuerdan a Alexa Moreno y las burlas que recibió después de su participación en los Juegos Olímpicos de Rio 2016? Las redes sociales la acabaron por su aspecto físico. La llamaban "gordita", e incluso tuvo que soportar ser parte de varios memes que la criticaban por su aspecto.

Alexa Moreno es el claro ejemplo que con esfuerzo, perseverancia y sobretodo, mucho talento, puedes alcanzar tus sueños y de callarle la boca a los detractores.

La gimnasta mexicana ha sido víctima de burlas y chistes por su físico, porque, de acuerdo con algunas personas, "no encaja con el estereotipo de una gimnasta de hoy en día", en una entrevista en 2016, la mexicana afirmó que "sí me dolió un poco, sí quise llorar porque empiezas a pensar ¿podrán tener razón?". Pero no se dejó vencer.

Pero con todo y eso, Alexa superó la adversidad para convertirse en la primera mexicana en ganar una medalla en un Mundial de Gimnasia, convirtiendo todas aquellas críticas en felicitaciones. Hoy es Premio Nacional del Deporte y su legado quedará por siempre en la historia del deporte mexicano.

Nació Mexicali, Baja California, tiene 24 años y estudia la carrera de arquitectura. Participó en dos Juegos Centroamericanos, en los que obtuvo la medalla de oro en Mayagüez 2010 y en Veracruz 2014.

En Pacific Rim 2010, competencia que junta a las gimnastas de países de la Alianza del Pacífico, en Melbourne, consiguió su primera medalla en una competencia internacional, ganando el bronce.

En la Copa Mundial de Tokio 2011, su primer año como senior, Alexa logró clasificar a la final de salto de caballo. Promedio 14,733 para culminar en el séptimo puesto.

En 2012, participó en la Copa Mundial, en donde se adjudicó la medalla de plata en salto de caballo 14.412. El oro fue para la china Cheng Fei.

En la Challenger Cup en Bélgica 2012, se coronó monarca de la prueba de salto de caballo al superar con un promedio de 14.512 a Giulia Steingruber de Suiza que obtuvo 13.825 la plata.

En el Mundial de Nanning 2014, una mala ejecución la relegó al séptimo lugar de ocho competidoras.

En Glasgow 2015, finalizó la prueba de Salto de caballo en la séptima posición con una puntuación de 14,666.

Este 2018, consiguió la primera medalla para México en un Campeonato Mundial de Gimansia al quedarse con el bronce en salto de caballo.