Alemania subestimó a México en Rusia 2018, asegura ex jugador Mertesacker.

El ex futbolista y ex miembro de la Selección Alemana, Per Mertesacker, aseguró que nunca subestimaron a su similar de México en el Mundial de Rusia 2018, pues conocían como se vive en nuestro país el balompié.

Creo que México es un país fantástico que siempre ha vivido con pasión el futbol y creo que siempre esperamos a que México le vaya bien, por lo que nunca subestimamos a México”, expresó a ESPN.

Agregó que considera importante que México continúe mejorando su calidad, para que resultados como el conseguido en el estadio Luzhniki de Moscú se vuelvan a repetir.

“Siempre queremos que le vaya bien a México por su calidad de futbol, lo cual es bueno para nosotros (Alemania) en el sentido de que podrías pensar que Alemania vencería fácil a México (en Rusia 2018), pero te lo vuelvo a decir, nunca lo creíamos así. En una Copa del Mundo, pasar a la siguiente fase no siempre es sencillo, esperamos que lo sigan haciendo bien, lo cual no me sorprendería”, concluyó Mertesacker.

Aquel 17 de junio de 2018, con un gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano, dio la campanada al vencer al reinante campeón del mundo en la primera fecha del certamen.