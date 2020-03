Alejandría Godínez, portera de Pachuca denuncia reducción de sueldo

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis por el coronavirus en México también pone en predicamento la estabilidad financiera de las futbolistas de la Liga MX Femenil. Así lo señala la portera del Pachuca, Alejandría Godínez.



Me estoy enterando que algunas jugadores de algunos clubes recibirán sólo el 50% del sueldo. No sé si nos pasará a todas eventualmente […] Si saben los clubes que con lo que percibimos normalmente, la mayoría de jugadoras no nos alcanzamos a sostener ni un mes", escribió este domingo en su cuenta de Twitter.