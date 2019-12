Alan Pulido se despide de Chivas con carta en redes sociales.

Alan Pulido emigrará a la MLS con el Sporting Kansas City, tal y como se dio a conocer ayer en redes sociales.

Por la misma vía, el delantero mexicano aprovechó para compartir una carta de despedida para Chivas y sus seguidores.

De acuerdo con palabras del futbolista, nunca dudó en defender los colores del “equipo más grande de México”, a pesar de que sabía era un reto complicado y “el más importante” de su carrera.

También compartió algunas experiencias que tuvo desde su llegada al Guadalajara, como la razón por la que escogió usar el dorsal ‘9’, así como las metas que se puso a su llegada al Rebaño Sagrado.

"Este último torneo que paso pude lograr un último sueño (ser Campeón de goleo) más en Chivas, el que tanto me propuse a mi mismo y que tanto le prometí a Jorge Vergara", mencionó Pulido.

"Ahora me toca tomar otro destino y realizar más sueños y metas por cumplir, pero nunca olvidaré a cada persona que me tocó compartir con ellos en el club y cada consejo que recibí por parte de ellos, agradezco de verdad a toda la afición que desde que llegue me hizo sentí muy especial", expresó.