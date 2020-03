Alan Pulido recomienda a Jürgen Damm no pelearse con Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Alan Pulido libró una gran batalla contra Tigres para poder moverse en libertad en el mundo futbolístico. El delantero, hoy en el Sporting de Kansas City, peleó en los juzgados internacionales su derecho a jugar en Europa al no renovar su contrato con Tigres. Se habló de dobles contratos, de falsificación de firmas, fue una batalla larga y llena de golpes bajos. Por esa experiencia, Pulido le recomienda a Jürgen Damm, quien no renovará con los felinos al finalizar el torneo, a no pelearse con la institución, porque puede salir perjudicado.

"En México se maneja el futbol de cierta forma…", dijo Pulido en entrevista a TUDN, "lo que le puedo decir a Jürgen es que trate de acabar, de salir de la mejor manera, porque no le conviene salir de pelea". El presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, dio por cerrado el tema de Damm, al decir que éste, "se bajó del barco", a lo que el futbolista contestó: "No me bajé, sólo avisé que no iba a renovar"…



Y por eso Pulido habla, habla por experiencia propia. "Pasé por algo parecido y hasta estuve vetado de la Selección (Mexicana) por más de dos años. Sólo hasta que regresé a México fue que me llamaron". Pulido, en pleno pleito con Tigres y después de finalizado éste, jugó en el futbol de Grecia desde 2014, primero con el Levadiakos y después con el Olympiakos. Regresó a México hasta el 2016 para firmar con Chivas, previo arreglo con Tigres. "Mira, en México el jugador no es tan valorado. Para irte tienes que ir a pedir permiso, cosas que no deben ser".