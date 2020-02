Alan Pulido quería permanecer en Chivas

MÉXICO – La misión es difícil, más no imposible para el delantero mexicano Alan Pulido, quien busca ser la nueva cara de su equipo Sporting Kansas City de la MLS, con quien está viviendo su nueva etapa como futbolista profesional.

Durante una entrevista con Jorge Ramos, Pulido destacó que su estancia en Estados Unidos está siendo agradable y que disfruta de las nuevas oportunidades que le han brindado, pero también aseguró que le hubiera gustado quedarse en la Liga MX.

“No seguí en Chivas porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un dialogo con la directiva y me busco Sporting. Eso me gusto, por eso tomé el reto”, dijo Pulido.

El jugador aseguró que nunca hubo ninguna plática con la directiva para hablar sobre su futuro, nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando, motivo por el cual decidió emigrar a la MLS, tras la oferta que recibió de su actual equipo.

“Nunca hablé con Peláez y Tena para que me dijeran si me tenían en sus planes. No quería salir de Chivas, fui el goleador. Había una plática pendiente y nunca se llevó a cabo. Decían que quería más dinero y eso no era así, la oferta de Kansas fue motivante del lado del salario, es uno de los motivos por los cuales también ver el futuro. Pero la parte deportiva es importante”, declaró.