Alan Pulido en controversia otra vez por grabar mientras conduce a exceso de velocidad

Alan Pulido, atacante del Sporting Kansas City de la MLS, volvió a dar de qué hablar con temas extracancha.

En esta ocasión, el delantero mexicano subió a sus historias de Instagram un video grabado con su celular mientras conducía a 198 km/h.

����♂️ Freeway... una mano al volante y otra al celular a casi 200 kilómetros por hora... Alan Pulido pic.twitter.com/yXfCkgautz — San Cadilla #QuédateEnCasilla (@SanCadilla) June 5, 2020

No es la primera vez que el ex goleador del Guadalajara levanta polémica en redes sociales. Apenas encendió la conversación junto a su ex compañeros, Rodolfo Pizarro, por presumir un costoso cubrebocas.

En otra ocasión publicó una foto con sangre en su rostro, tras sufrir un accidente casero en esta cuarentena. Alan Pulido se ha convertido en un protagonista de las redes sociales al responder también a quien lo critica.