¡Al modo Schwarzenegger! Sergio Ramos presume musculatura en Instagram

ESPAÑOL – Vaya fortaleza implacable que presume el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, quien alborotó a todos los usuarios de las redes sociales al publicar una fotografía por Instagram, donde se le apreció un gran físico, lo que causó un gran furor al llegar a más de 2 millones de “me gustas” hasta el momento.

Ramos acompañó la fotografía con un mensaje lleno de positivismo al asegurar que la Temporada 2019-20 de LaLiga es de los merengues, ya que el jueves podría ser el partido decisivo que los pueda proclamar como campeones de la edición cuando se enfrenten en la jornada 37 contra el Villareal.

“Es nuestro turno. ¡Vamos!, It's our turn. Let's go for it! #HalaMadrid”, publicó.