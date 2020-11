Al argentino Javier Saviola le habría gustado jugar con Raúl Jiménez

El papel que ha hecho el mexicano Raúl Jiménez en el futbol inglés ha hecho que varios jugadores y ex jugadores lo vean como un gran delantero, tal es el caso del argentino Javier Saviola.

El famoso “Conejito” que entre su palmarés tiene haber jugado para el Real Madrid y el Barcelona, aseguró que le habría encantado jugar al lado de Jiménez en algún momento.

En entrevista para la cadena ESPN, Saviola, quien actualmente se encuentra retirado afirmó que el azteca es ahora un elemento de clase mundial.

"Raúl Jiménez es un jugador que a mí me gusta muchísimo; si todavía jugara me encantaría jugar con él en estos momentos. Es un jugador que va muy bien de cabeza, siempre está cerca del gol.

“A mí me encantan los delanteros como Raúl que son delanteros completos y no sólo delanteros oportunistas; me gusta que también se pueda jugar con ellos y podamos elaborar una pared y ser importantes para el equipo", afirmó.

Además, afirmó que tiene las cualidades suficientes para dar el salto a un club todavía de más envergadura que el Wolverhampton, pero sabe que hay muchos elementos que influyen para que se puedan dar estos movimientos.