Aitana Bonmatí da mensaje a mujeres tras ser elegida Jugadora del Año: “No permitir que haya abuso de poder”

MÓNACO-. Aitana Bonmatí fue elegida Jugadora del Año por parte de la UEFA y aprovechó al máximo su momento para mandar un mensaje a las mujeres, tras el polémico caso del beso que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso.

Este jueves, en su discurso tras recibir el premio, la futbolista de FC Barcelona dio un discurso para hablar sobre los abusos de poder que pueden existir en los puestos laborales, sobre todo por parte de hombres a mujeres.

"Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto, así que desde mi compañera Jenni Hermoso a todas las que sufren lo mismo estamos con vosotras y estamos trabajando para que la sociedad mejore.

Aitana Bonmatí se refiere al caso de Rubiales en la entrega de premios del sorteo de la Champions League

"No están siendo unos momentos muy buenos. Venimos de ganar un Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque están pasando cosas que no me gustaría dejar pasar", declaró la española de 25 años.

2023, un gran año para Aitana Bonmatí

La mediocampista hispana fue distinguida con el premio tras la consecución del título mundial con España el pasado 20 de agosto en Sídney, además del triplete de su equipo con la Liga de Campeones, la Liga Española y la Supercopa.

