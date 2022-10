Aisha, la qatarí que cantó la canción del Mundial Qatar 2022 y que busca inspirar a más mujeres de la región

QATAR-. Ya huele al Mundial Qatar 2022 a iniciar el próximo domingo 20 de noviembre, pero la canción oficial, llamada Hayya Hayya (Better Together), se estrenó el pasado 1 de abril, justo el día del sorteo de grupos.

Aisha, una de las artistas que le dio voz a la canción oficial de la Copa del Mundo 2022, narró su historia, luego de que la chica qatarí contó que su carrera inició el subir covers a sus redes sociales, quien busca a inspirar a más mujeres de la región a mostrar sus talentos.

"Definitivamente siento que tengo una misión y no es una fácil, a pesar de que estoy obteniendo mucho apoyo, mucho más del que alguna vez pensé tener, pero sigue siendo una misión. Sigo haciendo algo que es diferente, sigo abriendo una nueva puerta, pero siendo una iniciadora para otras mujeres; es algo que vale la pena"

"Estoy feliz de ser esa persona para otras mujeres. Me pongo feliz cuando obtengo videos de otras niñas cantando mi canción. Simplemente se me pone la piel de gallina. Esto me hace muy feliz porque siento que estoy creciendo. Estoy feliz de ser eso para alguien más", contó Aisha para Al Jazeera English.

Canción del Mundial Qatar 2022 ya presume millones y millones de reproducciones

Siete meses después de su estreno, la canción oficial del Mundial Qatar 2022 ya presume casi 24 millones de reproducciones en Youtube, mientras que en Spotify cuenta con casi 6 millones.