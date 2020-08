¡Ahora los equipos en contra de normas sanitarias! Querétaro felicita a su afición por ir al estadio

MÉXICO - Sin tener consideración de que posiblemente este tipo de acciones puede perjudicar a más gente ante el riesgo de propagar un contagio por Covid-19, tanto como aficionados de las Águilas del América, como los de Gallos Blancos del Querétaro, se reunieron en las afueras del Estadio Corregidora para apoyar a sus respectivos equipo.

Tanto como las autoridades apoyadas por la Liga MX se les ha exigido en multiples ocasiones a los aficionados aztecas, que no salgan a las calles cuando sus clubes van a disputar un encuentro, se les pide que desde casa los apoyen, pero estos siguen sin entender y se siguen creando maniestafiones en cada fecha del certamen.

Pero lo que ahora fue el colmo para muchos mexicanos y medios de comunicación, es que el equipo de Gallos Blancos aplaudiera las acciones de sus seguidores de romper confinamiento para poder ir al recinto y apoyarlos desde afuera del lugar, ya que está prohibido el acceso al publico por la pandemia del virus.

En las redes sociales el club del Querétaro publicó un video que habían tomado mientras llegaba al sitio en su transporte oficial, se apreciaba un grupo de fanáticos que hacían caravana y gritaban mientras el camión estaba por entrar al estadio.

En ves de utilizar sus redes sociales para suplicarle a sus aficionados que ya no volvieran a presentarse al lugar para así no correr con ningun riesgo de alguna posible afición, el club aprovechó para felicitarlos y agradecerles el esfuerzo que hacen para asistir en cada partido a La Corregidora.

Además también se podra apreciar la presencia de niños pequeños, que fueron llevados por sus padres para alentar a su cuadro, algunos no contaban con ninguna protección como cubrebocas o mascara para no exponerse, ni tampoco tomaban una distancia apropiada entre ellos para no correr más peligro.