Aguilera y Dos Santos disponibles para el América-Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Emanuel Aguilera y Giovani Dos Santos estarán listos para disputar el partido de mañana sábado ante Tigres, informó Miguel Herrera.

"Emanuel (Aguilera) tuvo una muy buena pretemporada, desafortunadamente como era de los pocos que teníamos, jugó todos los partidos. No pudimos darle descanso, no pudimos darle una rotación como se hacen en las pretemporadas y jugó los partidos del inicio del torneo, en las fechas dobles. No tiene desgarro, sólo se sobrecargó.

“El otro día (Ema) estuvo para salir a la banca, calentó y sintió la sensación del malestar, entonces preferimos no ponerlo, no arriesgarlo. Ya estará", señaló el ‘Piojo’.

Por otro lado, Giovani viajará con el equipo a Monterrey, aunque no estará en la alineación titular. Sin embargo, Herrera tiene pensado darle actividad en el segundo tiempo.