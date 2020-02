Agradecido "Chuky" por dedicatoria que le hizo el ex jugador Luis García

ITALIA – Después de haber sido elogiado por el ex jugador mexicano, Luis García, quien afirmó en un video que le dedicó hecho por LATUNIS, donde afirmó era mejor jugador que Raúl Jiménez, su compatriota Hirving “Chuky” Lozano agradeció las emotivas palabras que expresó hacía él.

En su cuenta de Instagram el “Chuky” reconoció el gran detalle que hizo el ex jugador del Atlético de Madrid de la Liga de España y señaló que esas palabras le sirvieron mucho y las tomó como un gran aprendizaje.

"Hacer lo que uno ama en ocasiones implica un esfuerzo que pocos conocen, que aquellos que disfrutan de un partido ni siquiera imaginan. Hoy encontré en tus palabras el reflejo casi exacto del costo de perseguir mi sueño, me sorprendieron. En ellas encontré respuesta a muchas interrogantes que dan vueltas en mi cabeza. Tus palabras me sobrepusieron, me dieron aliento. Las tendré presentes cada vez que sea necesario. No sabes como deseo que tus predicciones se hagan realidad, seguiré trabajando con ganas para conseguirlo", publicó.