Aficionados de Nueva York demandan a MLB por no regresar dinero de boletos

ESTADOS UNIDOS – Vaya sorpresa que se llevó la MLB al enterarse que fue demandada por unos fanáticos de Nueva York, debido a que exigen el dinero de los boletos que compraron para los juegos que se disputarían en la temporada 2020, sin embargo, está pausada por la pandemia del coronavirus.

Este lunes la demanda fue puesta por el grupo de aficionados, quienes se presentaron a la Corte de Distrito de Los Ángeles, Matthew Ajzenman, uno de los afectados y que pelea porque se haga justicia, afirmó que adquirió boletos para presenciar más de 20 encuentros de los Mets de Nueva York.

Por su parte, Susan Terry – Blazer, afirmó que ella compró un total de seis boletos para asistir a un encuentro de los Yankees de Nueva York en contra de los Medias Rojas de Boston el próximo 9 de mayo en el Yankee Stadium.

En la demanda que presentaron los aficionados afirman que ellos adquirieron boletos de un costo muy alto y pese a que la MLB tuvo que suspender los encuentros por la pandemia del coronavirus y por la crisis económica que ha causado, los equipos y vendedores se niegan a regresar el dinero que pagaron por los boletos.

Ajzenman señaló que la cantidad que pagó él fue de 1730 dólares por un paquete que los Mets habían puesto a la venta y afirmó que cumplió con el primer pago de este al dar 317 dólares desde el año pasado, por su parte, Terry – Bazer aseguró que compró los boletos por un costo de 926 dólares por Ticketmaster.

Tambien entre los demandados también se encuentran los sitios web que venden boletos por internet, Ticketmaster, Stubhub, Live Nation y Last Minute Transactions. Y en la demanda también se alega que los equipos no han respondido y siguen adquiriendo ganancias por la venta de boletos de la temporada y están actuando de mala fe al no devolver el dinero a los fanáticos, que pueden estar siendo afectados por la crisis.



Información por ESPN.