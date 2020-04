Aficionado presume su colección de 200 camisetas de Lionel Messi

INDONESIA - El amor que un aficionado puede tener por una figura deportiva muchas veces puede sobrepasar sus límites para demostrar que tan fiel puede serle a esa figura, ya sea de forma positiva su obsesión o negativa, pero por este lado veremos el punto bueno, se trata de un aficionado del astro argentino Lionel Messi, considerado el mejor jugador del mundo de la última década, quien ha presumido tener más de 200 camisetas del jugador.

Se trata del hindú Surya Wijaya, quien ha superado las expectativas de lo que consiste ser un aficionado promedio, el lo llevó a otro nivel, pues ha presumido que en su colección de camisetas de Messi abundan 200 y es un logro del cual se siente muy orgulloso, pues fue un duro trabajo lo que tuvo que hacer para conseguirlas.

"Tengo 200. Usted seguramente no conoce donde yo vivo, ¿verdad? Es una de las tantas islas de Indonesia. Es una pequeña isla al este, usted puede googlear para conocer mi ciudad. Para tener la colección de camisetas que tengo hoy gasté mucho dinero y tiempo en los últimos once años de mi vida. Mucha gente me dice que estoy realmente loco por tener este hobby, pero yo les digo que es mi vida y mi pasión", señaló.