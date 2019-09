Afectado por choque atribuye accidente a imprudencia del 'Tuca'

MONTERREY, Nuevo León.- Después del accidente que involucró al entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti, el afectado por el percance, Roberto Arrambide, habló al respecto.

El individuo aseguró que el ‘Tuca’ fue el responsable del incidente, provocado por el exceso de velocidad con la que venía conduciendo.

"Venía a alta velocidad el señor. Yo creo que llevaba mucha prisa. Se me quiso meter, no cabía y me pegó acá (parte trasera izquierda del vehículo), yo iba por el carril de en medio, me quiso rebasar, no cabía en el carril izquierdo y en eso me pegó atrás, después pegó en los muros y me pegó en medio", describió para Multimedios.

Aunado a eso, el conductor señaló que recibió insultos y gritos por parte del director técnico brasileño.

Vino y me empezó a insultar, lo de siempre, lo que hace, está bien que tenga un carro deportivo, no sé qué carro sea, pero lo que no entiendo es que si ves un carro adelante, no tiene su distancia, de repente sentí el golpe, luego otro golpe, iba a pegar en el muro, pero me alcancé a alinear", argumentó.

El automóvil de Ferretti fue declarado pérdida total.

El dirigente del equipo felino se dirigía a un entrenamiento cuando ocurrió el accidente.