Adrián Goransch se va al Club Atlético Zacatepec

CIUDAD DE MÉXICO.- Parecía que el América sería el siguiente paso de Adrián Goransch. Pero el sueño azulcrema tendrá que esperar, ya que el futbolista mexicano formará parte del Club Atlético Zacatepec.

"Con experiencia europea procedente del @VfLWolfsburg_ES, caracterizado por su velocidad, técnica individual y despliegue físico: Adrián reforzará a la caña, bienvendio", así lo confirmó el club del Ascenso MX, en sus redes sociales.

A finales del Apertura 2019, el defensa de 20 años visitó las instalaciones del Club América, en búsqueda de una oportunidad de formar parte de la familia de Coapa tras una serie de visorías. Sin embargo, su registro (No Formado en México) habría sido un problema que las Águilas no pudieron resolver - para no quemar una plaza NFM, ya que desde niño llevó su formación en las inferiores del Wolfsburgo.

Por ahora, el América solamente ha confirmado a dos refuerzos, rumbo al Clausura 2020: Luis Fuentes y Alonso Escoboza.