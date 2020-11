¡Adiós a un grande! Javier Mascherano anuncia su retiro del fútbol

ARGENTINA – Si vas a hablar del futbol argentino y de los mejores jugadores que dio dicho país, tienes que mencionar a Javier Mascherano, quien fue uno de los cimientos más importantes de la grandeza de la selección albiceleste. Este domingo anunció formalmente su retiro en una rueda de prensa con Estudiantes de La Plata, equipo con el que culminó su carrera.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del futbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina. Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo”, declaró.