¡Adiós MLB! Hunter Pence anuncia su retiro del béisbol

ESTADOS UNIDOS – Fueron catorce años de su vida los que depositó en las “Grandes Liga”, pero esta temporada fue momento de darle una despedida final a una de sus mas grandes pasiones, el beisbol, Hunter Pence anunció este sábado su retiro.

Pence, quien fue un “crack” en los jardines al llevarse grandes atrapadas al volar por los aires, tomó una decisión final para su carrera y fue en sus redes sociales donde el veterano se dirigió a todos su fanáticos y seres queridos que lo apoyaron durante su estadía en la MLB.

"Nada puede realmente prepararte para esta parte de tu carrera, cuando dices: 'Me retiro del béisbol. He dado todo lo que he podido y el juego me ha devuelto diez veces más", declaró.