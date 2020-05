Adicción de Roy Halladay a las drogas se tratará en su documental

Roy Halladay, pitcher miembro del Salón de la Fama, tendrá un documental que será estrenado hoy en ESPN en Estados Unidos.

En él, se hablará acerca del historial de adicciones que acarreó el ex pelotero.

Todo el mundo lo veía como una persona muy fuerte y dominante, pero estaba aterrorizado. No sentía que tuviera el lujo de cometer un error", mencionó la viuda del ex lanzador, Brandy, a ESPN.

En el documental se podrán ver los mejores momentos en la trayectoria de Halladay, que jugó para Azulejos de Toronto principalmente, y como lidió con su adicción a las drogas cuando militó con los Filis de Filadelfia, al punto que tuvo que abandonar a la novena a mitad de temporada para ingresar a una clínica de rehabilitación.

De acuerdo a lo mostrado en el programa, el derecho se medicaba con pastillas para dormir y analgésicos, los cuales le permitían mitigar el dolor de sus dolencias producidas por su labor en la lomita.

"Algo no estaba bien con él. Justo como estaba actuando, se podía ver que algo andaba mal. Intenté hablar con él y sentí que no estaba allí. Fue simplemente terrible verlo", expresó Kyle Kendrick, ex compañero de equipo y amigo cercano.

"Espero que alguien escuche nuestra historia. Todos deberían poder pedir ayuda y no ser juzgados o menospreciados por eso. Si una persona pide ayuda a la que antes tenía miedo, entonces hicimos algo bueno", dijo Brandy Halladay al portal USA Today.

Halladay murió el 7 de noviembre de 2017 mientras volaba sobre el Golfo de México. En la autopsia se encuentra que su cuerpo tenía morfina, analgésicos, además de otras drogas y medicamentos.