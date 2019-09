Acusan a joven francés de robar reloj de compañero en vestidor

NIZA, Francia.- Según información del diario ‘L’Équipe’, Lamine Diaby-Fadiga, futbolista del Niza, es acusado de robar un reloj valuado en 70 mil euros, propiedad de su compañero Kasper Dolberg, quien reportó el despojo.

El accesorio fue hurtado en el interior del vestidor del equipo, y la policía habría descubierto al culpable, tras la denuncia que el delantero puso en la policía.

El danés de 21 años estaba tan molesto por el hecho, que de acuerdo con Marca, no se presentó a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, y amenazó con no jugar el partido contra el Dijon. No obstante, terminó jugando y marcando gol, en la victoria de 2-1.

Kasper Dolberg, víctima del robo.

A Diaby-Fadiga, promesa del club, se le abrió un expediente de investigación y podría ser solicitado por el Niza para dar las explicaciones correspondientes.

El joven habría admitido el delito, y se comprometió a reembolsarle a Dolberg los 70 mil euros, valor del reloj, además de ofrecerle disculpas.

El francés de 18 años no ha visto acción esta temporada, por una lesión en su tobillo izquierdo en abril y ahora podría recibir una grave sanción, que podría terminar en su despido del Niza.