Acusan a Saints de New Orleans de encubrir pederastia

Los New Orleans Saints irán a la corte para evitar que el público vea cientos de correos electrónicos que supuestamente muestran a ejecutivos del equipo haciendo relaciones públicas de control de daños para la arquidiócesis de la iglesia católica romana del área para ayudar a contener las consecuencias de una creciente crisis de abuso sexual.

Los abogados de alrededor de dos docenas de hombres que demandan a la iglesia dicen en documentos de la corte que los 276 documentos que obtuvieron mediante el descubrimiento muestran que el equipo de la NFL, cuyo dueño es un católico devoto, ayudó a la arquidiócesis de New Orleans en su "patrón y práctica de ocultar sus crímenes".



Demandantes acusan que los New Orleans Saints ayudaron a la arquidiócesis católica local a ocultar sus crímenes. AP Photo

"Obviamente, los Saints no deberían dedicarse a ayudar a la arquidiócesis y el equipo de relaciones públicas de los Saints no debe manejar las relaciones públicas de criminales involucrados en pedofilia", escribieron los abogados en una demanda en la corte. "Los Saints se han dado cuenta que, si los documentos en cuestión se hacen públicos, esta organización deportiva profesional también se manchará".

Los abogados de los Saints, en documentos de la corte, disputaron cualquier sugerencia que el equipo ayudó a la iglesia a encubrir los crímenes, calificando tales reclamos como "indignantes". También dijeron que los correos electrónicos, intercambiados en el 2018 y 2019, estaban destinados a ser privados y no deberían ser "leña para el público". La arquidiócesis también está peleando contra la publicación de los correos.

La NFL, que fue asesorada sobre el asunto por los abogados de los demandantes porque los correos electrónicos de los Saints utilizaban el dominio de nfl.com, no ha realizado comentarios sobre el caso. Las políticas de la NFL señalan que todos los que forman parte de la liga debe abstenerse de "conducta en detrimento de la integridad y la confianza pública" en la NFL.

Se espera que un especialista designado por el tribunal escuche los argumentos en las próximas semanas sobre si las comunicaciones deben mantenerse confidenciales.

The Associated Press, que ha cubierto ampliamente el abuso sexual del clero en una serie de historias durante todo el año pasado, presentó una solicitud ante la corte que apoya la publicación de los documentos como un asunto de interés público.

"Este caso no involucra intensamente a personas privadas que son arrastradas bajo los reflectores", argumentó AP, "sino a mega instituciones muy conocidas que ganan millones de dólares de residentes locales para apoyar sus actividades".

Los lazos entre los líderes de la iglesia local y los Saints incluyen una estrecha amistad entre el arzobispo de New Orleans, Gregory Aymond, y Gayle Benson, quien heredó a los Saints y New Orleans Pelicans cuando su esposo, Tom Benson, falleció en el 2018. El arzobispo estuvo al lado de Gayle Benson cuando caminó en la procesión fúnebre.

Gayle Benson ha donado millones de dólares a instituciones católicas en el área de New Orleans y el arzobispo es un invitado especial suyo en partidos y eventos caritativos para la iglesia.

Los abogados de los hombres que demandan a la iglesia señalan que varios miembros del personal de los Saints, incluyendo el vicepresidente de comunicaciones Greg Bensel, usaron sus correos electrónicos del equipo para asesorar a oficiales de la iglesia sobre los "mensajes" y cómo suavizar el impacto de la publicación de una lista de clérigos miembros de la arquidiócesis "acusados convincentemente" de abuso sexual.

"La información en cuestión guarda relación con estos crímenes porque es una continuación del patrón y práctica de la arquidiócesis de ocultar sus crímenes para que el público no descubra su conducta criminal", escribieron los abogados de los demandantes. "Y los Saints se unieron".

Un portavoz de los Saints dijo este viernes que los oficiales del equipo no tenían comentarios.

Los abogados de los Saints reconocieron en documentos de la corte que el equipo apoyó a la arquidiócesis en la publicación de la lista de clérigos acusados con credibilidad. pero dijeron que fue un acto de divulgación, "lo contrario a ocultar".

Un puñado de correos de los Saints emergieron el año pasado en el litigio de abuso del clero incluyeron un intercambio de octubre del 2018 en el que Bensel preguntaba a una vocera de la arquidiócesis si podría haber "un beneficio al decir que apoyamos el derecho de las víctimas a buscar una solución a través de los tribunales".

"No creo que queramos decir que 'apoyamos' a las víctimas que van a los tribunales", respondió Sarah McDonald, la directora de comunicaciones de la arquidiócesis, "pero ciertamente los alentamos a seguir adelante".

La disputa por los correos electrónicos es parte de una serie de reclamos presentados contra la arquidiócesis por el empleo de George F. Brignac, un maestro de escuela y diácono quien fue removido del ministerio en 1988 luego que un niño de 7 años de edad lo acusó de acariciarlo en una fiesta de Navidad. La acusación siguió los reclamos que Brignac abusó de otros niños, incluyendo un caso que llevó a su absolución en 1978 de tres cargos de conducta indecente con un menor.

Oficiales de la iglesia permitieron que Brignac, de 85 años de edad, actuara como ministro laico hasta que las noticias en el 2018 provocaron su destitución y una disculpa de la arquidiócesis. AP el año pasado reportó que Brignac, a pesar de su supuesta expulsión del sacerdocio, mantuvo acceso a alumnos de escuela y ocupó roles de liderazgo tan recientemente como el 2018 en los Knights of Columbus.



Luego de una nueva ola de publicidad --en la que Brignac dijo a un reportero que había tocado a niños, pero nunca con "fines inmorales"-- Brignac fue acusado el mes pasado de un cargo de violación que podría llevarlo a prisión por el resto de su vida. La acusación se produjo más de un año después que un antiguo monaguillo indicó a la policía que Brignac lo violó en repetidas ocasiones a finales de la década de 1970. La policía dijo que el abuso comenzó cuando el niño tenía 7 años y continuó hasta que tenía 11.

La arquidiócesis ha resuelto varias demandas contra Brignac e incluyó al ex diácono en la lista de más de 50 nombres que publicó a finales del 2018 de clérigos "acusados convincentemente".

Un abogado de la arquidiócesis dijo a principios de este mes que los abogados de los demandantes que buscaban la publicación de los correos electrónicos de los Saints estaban involucrados en una "cacería de brujas proverbial respecto a los abusos de décadas".

El abogado, E. Dirk Wegmann, dijo al especialista que los demandantes sólo quieren que se publiquen los correos electrónicos de los Saints para poder entregarlos a los medios y "tratar injustamente de humillar a la arquidiócesis".



Información por AP