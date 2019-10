Acusa Zlatan de racismo al entrenador de la Selección de Suecia

En su visita a su país natal para inaugurar su estatua, Zlatan Ibrahimovic acusó a Jan Andersson, director técnico del combinado nacional, de no convocar en su primera lista, tres años atrás, a ningún jugador que tuviera origen inmigrante.

Primera convocatoria, ¿qué pasa? ¿A cuántos de otro origen incluyó? A nadie. Se lo preguntaron y gimoteó. Luego ya llamó a otros de distintos orígenes para ser políticamente correcto", aseguró el jugador, que nació en Suecia pero tiene ascendencia bosniocroata, que se retiró de la Selección después de la Eurocopa 2016.

El delantero del Galaxy culpó al entrenador de destruir lo que él logró en “20 años”, indicando que el equipo era un reflejo de la multiculturalidad de Suecia, que tiene un 20% en población de origen extranjero; además, le recriminó que diera más oportunidades a jugadores veteranos como Granqvist y Berg.

Por su parte, Andersson aseguró que lo dicho por Zlatan, con quien mencionó no habla desde hace tres años y medio, no tiene ningún fundamento, y afirmó que él no se guía por el origen de los futbolistas al convocarlos.

"Me puso muy triste y me decepcionó mucho que un antiguo jugador de la selección dijese eso. Me dolió", declaró el director técnico en la rueda de prensa previa al partido contra Malta.

Con información de diario Récord.