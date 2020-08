¡Acepta la derrota! Herrera no pone excusa ante la goliza que sufrió Águilas contra Querétaro

MÉXICO - Miguel Herrera ahora no puso pretextos. No le echó la culpa a la cancha, al balón o al árbitro. El técnico de las Águilas aceptó la derrota, aceptó la goleada y vio hacia adelante.

“Cuando mejor jugábamos empatamos el partido, y fue cuando nos distraemos, no nos dejan acomodarnos para contrarrestar y viene tratar de arriesgar más para tratar de conseguir el empate, abrimos espacios y ellos los aprovecharon bastante bien”.

Sí, la expulsión afectó: “Hoy desafortunadamente nos condiciona la expulsión, queremos arriesgar, ajustamos para tener mejor manejo de balón, pero en lugar de estar atentos y concentrados, ellos nos anotan a los dos minutos, te tiras para llegar, tienes algunas jugadas y se abren espacio atrás, cuando tienes el marcador en contra te lleva a abrir espacios que ellos aprovecharon muy bien, tenían un hombre de más y nosotros estábamos con mucha gente de ataque para meternos en el partido”.

SOBRE LA EXPULSIÓN DE RICHARD

No se hicieron bien las cosas de arranque, “y luego viene la tontería de Richard Sánchez, y el árbitro no duda y saca la tarjeta roja, en un contragolpe nos hacen un gol porque el equipo contrario estaba a expensas de que nos equivocáramos. La derrota la vemos como lo que es, una derrota, nos cae para trabajar, no estábamos siendo un equipo tan sólido y nos demuestra que tenemos que trabajar mucho más para ver al equipo que queremos en la cancha”.

No le respetará la jerarquía a Sánchez, si su relevo hace mejor las cosas que él, irá la banca: “No, jerarquía no tiene nadie, todos son iguales, aquí no hay figuras, hay jugadores entregados, dispuestos, todos son jugadores muy importantes, pero hay que aceptar que se equivocó, pone en riesgo su lugar en la aparte de ser titular, si el que entra el próximo partido lo hace bien, Richard tendrá que comerse la banca, la competencia interna así es, las sanciones corren por cuenta de la directiva”.



Gio dos Santos, una semana más

Todos esperan que para este juego, Giovani Dos Santos por lo menos fuera a la banca. Mas la realidad es que el delantero estará por lo menos una semana más en recuperación, una recuperación que ha sido muy larga.

“Lo de Gio esperamos ya contar con él, este martes, ojalá ya se dé esto”, dijo Miguel Herrera.

También habló del colombiano Darío Benedetti, “irá a ver al cirujano y veremos si lo podemos incorporarlo al trabajo de futbol, ya está haciendo todo, pero no entra todavía al futbol, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó hoy”, justificó.

Sobre el debut de Sergio Díaz, dijo: “La verdad es que va bien en su proceso, sabíamos que estaba para 15 minutos, los dio como lo pensábamos, es un tipo que intenta tener desdoble, que tiene buen tiro de media distancia, trataremos de que se vaya adaptando a sus compañeros y a la altura, al futbol mexicano, en la CDMX de repente se ahoga, es normal por la altura, pero cada día va mejor, empieza a mostrar que puede ser un jugador importante”.