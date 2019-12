Acepta Miguel Herrera regaño y multa de Azcárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera, técnico del América, finalista del futbol mexicano, dijo que sí hubo regaño de parte de Emilio Azcárraga, hasta sanción económica pero su puesto nunca estuvo en peligro.

En entrevista a ESPN señaló que sólo la prensa, "algunos medios", lo pusieron fuera de las Águilas en este torneo.

"Algunos medios después de la expulsión (contra Cruz Azul) decían que el América estaba buscando técnico, que el patrón estaba enojado y no es cierto...".

Aceptó que "sí hubo en regaño, hubo hasta sanción económica por lo que dije en zona mixta (p… a los árbitros), pero mi continuidad nunca ha estado en duda. Sé que esto es de resultado, y tengo que darlos".

Mencionó que en esta Liguilla, la fase que ha sido más difícil, "fue la de Morelia, ahí teníamos que marcar rápido y se consiguió".

No quiso asegurar que este plantel sea el mejor que ha tenido con los de Coapa. "No podría decir que este es el mejor que he dirigido. Tengo un plantelazo, en la fecha cinco tenía uno, pero con muchos lesionados, debí armar otro…".

Dijo que la directiva espera comprar a Federico Viñas "pero no por eso vamos a soltar a (Nicolás) Castillo. Señaló que si le dieran a escoger, "me hubiera gustado estar en el lugar de Monterrey. Si se ordenara el campeonato se podría jugar con más tranquilidad".

Para la final contra Rayados mencionó: "Será importante ganar desde la ida, ya traes en casa un hándicap a favor".

De los planteles, reconoció: "Estamos parejos. Será una final muy pareja con dos grandes equipos", y agregó: "Espero que lleguen desmotivados del Mundial [de Clubes]".