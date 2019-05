"Acá los espero millenials": Javier Alarcón presume su "six" | Instagram/ javier_alarcon_g

Después de dejar la dirección editorial de Televisa Deportes, Javier Alarcón vive un segundo aire en Imagen TV, mismo que ha extendido en cada aspecto de su vida.

Y es que en días recientes, el conductor publicó una foto sin camisa y en el gimnasio en la que exhibía su tonificado cuerpo.



Los espero en el quinto piso... A darle, Millenials. Acá nos vemos #50YConTodo. pic.twitter.com/trQQua8gmK — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) 23 de mayo de 2019

En el post, Alarcón aprovechó para desafiar a los millenials, gremio que constantemente suele burlarse en las respuestas de sus tuits.



El ex de empleado de Televisa resaltó que ya tiene 50 años y lanzó la indirecta de que se conserva mejor físicamente que muchos jóvenes del País, no obstante, estos no se quedaron callados y respondieron el tuit.