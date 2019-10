Aaron Rodgers sorprende en entrevista hablando en ¡español!

GREEN BAY, Wisconsin.- Aaron Rodgers dejó en claro que no necesita un traductor. Durante una entrevista hecha después del Monday Night Football con John Sutcliffe de ESPN Deportes, el mariscal de campo de los Packers dio unas cuantas palabras en español.

"Esto es un equipo increíble, te amo estos hombres", dijo textualmente el jugador de Green Bay al cuestionársele sobre el papel del equipo en la victoria de 23 a 22 sobre los Leones de Detroit.

Sutcliffe se mostró impresionado con el español de Rodgers, y al describirse el quarterback como el más viejo de la plantilla (‘the old man on the team’), el periodista le llamó “El Viejito”, algo que el deportista pareció entender, pues sonrió al entrevistador.

El #12 de los @packers �� sacó la casta y @espnsutcliffe se sacó un �� con esta joya. ���� y Tequila! �� pic.twitter.com/KJSCYJ96QZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 15, 2019

En el encuentro, completó 24 de 39 pases, con 283 yardas, dos touchdowns y una intercepción.