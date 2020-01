AC Milán rinde tributo a Kobe Bryant

MILÁN, Italia - El AC Milan y sus fanáticos rindieron homenaje a Kobe Bryant con luces y aplausos antes y durante el partido de la Copa de Italia del martes contra Torino en el estadio de San Siro.



Bryant, que creció en Italia entre las edades de 6 y 13 años, era un devoto fanático de Milán. El 18 veces All-Star de la NBA con Los Angeles Lakers murió el domingo con su hija de 13 años, Gianna, en un accidente de helicóptero cerca de Calabasas, California.

A medida que Milán y Torino se calentaban antes del juego, las palabras "Leyendas nunca mueren" y "SempreKobe", una obra de teatro en el hashtag "SempreMilan" o "AlwaysMilan", a menudo utilizado por el club, se mostraban en los paneles publicitarios alrededor del San Siro mientras se mostraban imágenes de Bryant en la pantalla gigante.

Poco antes de que los equipos salieran para el saque inicial, el estadio se oscureció y el locutor público rindió homenaje a Bryant mientras los fanáticos aplaudían y levantaban las luces del teléfono. La canción "Quién quiere vivir para siempre" de Queen se jugó entonces.

Ambos equipos de fútbol también llevaban brazaletes negros. En el minuto 24, los fanáticos de todo el estadio aplaudieron en homenaje a Bryant, que vestía el número 24. Los fanáticos también mostraron una pancarta que decía "Descansa en paz Kobe y Gianna para siempre juntos".

El AC Milan venció a Torino 4-2 después del tiempo extra.

El delantero del Milan Zlatan Ibrahimović, que pasó casi dos años en Los Ángeles con el equipo LA Galaxy de la MLS, no se detuvo para hablar con los periodistas después del partido, pero cuando The Associated Press le preguntó acerca de Bryant, el delantero sueco sacudió la cabeza con tristeza y dijo: " Ooof Pesado."

Varios partidarios llevaban camisetas de los Lakers con el nombre de Bryant en la parte posterior. Algunos fanáticos dijeron que habían llorado cuando escucharon la noticia.

"Estaba muy emocionado incluso cuando Kobe se retiró de la NBA y su muerte realmente me golpeó", dijo Luca Benazzoli, una estudiante de Brescia de 23 años. “No lloré pero definitivamente tenía lágrimas en los ojos.

“Significó mucho para el baloncesto. Especialmente porque lo que tanto apreciaba de él era el esfuerzo que hacía, el esfuerzo que nunca estaba satisfecho, que siempre apuntaba más alto y daba lo mejor de sí. Eso fue lo mejor que le dio al deporte y al baloncesto en particular ".

Otro estudiante, Filippo Bellini, es de Reggio Emilia, la ciudad donde Bryant vivió de niño durante parte de sus siete años en Italia.

“Somos de Reggio Emilia. Comenzó a jugar en nuestra ciudad y está muy vinculado a nuestra ciudad ”, dijo el joven de 17 años. “Nunca lo vi desafortunadamente ya que siempre estábamos en la playa cuando él estaba allí.

"Una cosa que realmente me sorprendió es cuando estaba hablando cuando era más joven en Reggio Emilia, saliendo con sus amigos, saliendo a tomar un helado ... cosas que siempre hemos hecho allí también".

Anteriormente, Milan tuiteó una entrevista con Bryant cuando visitó las instalaciones de entrenamiento del club hace unos años.

"Ver (Ruud) Gullit, (Frank) Rijkaard, (Marco) Van Basten y (Paolo) Maldini siempre fue un sueño para mí", dijo Bryant en italiano, vistiendo una camiseta de Milán . “Siempre ha sido mi escuadrón favorito. De vuelta en Los Ángeles, tengo una camisa y una bufanda del AC Milan dentro de mi casillero y los veo todos los días ”.

Torino tuiteó que estaría "emocionalmente" al lado de Milán durante el homenaje "en memoria de esta leyenda del deporte".

Información por AP.