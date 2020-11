"A veces utilizaba orina de mi esposa": Así libraba Mike Tyson los antidopings cuando peleaba

ESTADOS UNIDOS – El expugilista estadounidense y excampeón pesado, Mike Tyson, era la definición del “miedo” en persona en los años noventa, pero tampoco era algo de ocultar sus problemas con sus adicciones, por lo que en una entrevista para promocionar su próximo compromiso de exhibición el próximo 28 de noviembre contra Roy Jones Jr., el “Iron” confesó de que forma burlaba los antidopings previos a cada pelea que disputaba.

Tyson vivió un sinfín de historias peculiares durante su tiempo como peleador profesional, donde fue seducido por las fiestas y las drogas, y era en la época dorada de Tyson cuando estaba tocando fondo, por lo que confesó que cuando tenía que comprobar ante las comisiones que se encontraba limpio, usaba distintos métodos para no dar positivo en los resultados.

"A veces utilizaba orina de mi esposa, y también la de mi hijo. Mi mujer me decía: 'espero no estar embarazada...'. Y yo le respondía: 'no volveré a utilizarte, no lo volveré a hacer'...", declaró Tyson.