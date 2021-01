A un año de las declaraciones de Benjamín Gil contra Juan Pablo Oramas

“Yo nunca he dicho que Oramas no es un buen pitcher y sé que vamos a enfrentar un muy buen pitcher en el sexto juego”, fueron las palabras del mánager de los Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil, tras el triunfo sobre los Naranjeros de Hermosillo en el quinto juego de la Serie Final.

En la conferencia de prensa posterior al último juego en Culiacán se revivió la polémica por las declaraciones que hizo el timonel hace un año, en la final contra los Venados, cuando Juan Pablo Oramas estuvo como refuerzo de ese equipo.

Lo sacaron de proporción esa situación, yo defendí a mis jugadores, hubo algunos colegas de ustedes que decían que nosotros no teníamos oportunidad a ganar ese partido (el séptimo juego) porque nosotros íbamos en contra de Oramas y porque nosotros íbamos a lo loma con Anthony Vásquez”, agregó.

El zurdo ayudó a la blanqueada de Mazatlán 7-0 en el tercer juego y le tocó volver a abrir el séptimo y definitivo juego contra Anthony Vásquez, su rival en el sexto encuentro de este año, en el que los Naranjeros podrían coronarse.

Una noche antes de aquel encuentro, Gil se refirió a Oramas con diversos comentarios.

“No es menospreciar, es nomás de repente, a veces queremos alzar a alguien… no es Clayton Kershaw, no lo es. Es más, si él fuera tan bueno no pitcheara en México porque estuviera ganando 20 millones al año.

“Es un buen pitcher en esta liga, punto, y de los ajustes de los que hablo, Oramas es el mismo pitcher de hasta cuando yo me le enfrenté, nomás que ahorita tira un poquito menos duro de lo que tiraba antes. Es el mismo pitcher, utiliza los mismo pitcheos, no se ha reinventado”, declaró hace un año.

En ese séptimo juego, los Tomateros castigaron a Oramas con cinco carreras en dos entradas y un tercio en camino a coronarse al vencer a los Venados por pizarra de 11-0, por lo que hoy el abridor de los Naranjeros tiene oportunidad de cobrar revancha.