A qué hora y dónde ver la jornada de media semana de la Liga MX

El Torneo Guardianes 2020 trae prisa y entre martes y miércoles se disputará la novena jornada, con el León como líder de la competencia.



La actividad se abre mañana con el duelo entre San Luis y Necaxa a las 15:00 horas, en partido que será transmitido por ESPN.



El Toluca liga dos goleadas en contra y buscará salir del bache en casa frente al FC Juárez a las 17:00 horas; casi a la misma hora, a las 17:06, Monterrey recibe al Atlas.

A las 19:00 horas, Chivas tendrá la oportunidad de demostrar que su reconciliación con el gol no fue casualidad al enfrentar al Querétaro, mientras que al América le toca visitar al Puebla.



Para mañana, la acción continúa desde las 15:00 horas con el partido entre León y Tigres. Más tarde, a las 17:00 horas, Cruz Azul tratará de retomar la senda del triunfo y en un descuido el liderato al recibir al Pachuca.



A las 19:00 horas, Mazatlán FC necesita sumar puntos y enfrenta en su estadio al Tijuana. La jornada la cierra el duelo entre Santos y los invictos Pumas a las 19:06 en el estadio TSM.

JORNADA 9

Martes

A. San Luis vs. Necaxa, 15:00 - ESPN 2

Toluca vs. FC Juárez, 17:00 - Canal Nueve

Monterrey vs. Atlas, 17:06 - Fox Sports 2

Chivas vs. Querétaro, 19:00 - Izzi

Puebla vs. América, 19:00 - Azteca 7

Miércoles

León vs. Tigres, 15:00 - Fox Sports 2

Cruz Azul vs. Pachuca, 17:00 - Canal 5

Mazatlán vs. Tijuana, 19:00 - Azteca 7

Santos vs. Pumas, 19:06 - Fox Sports 2